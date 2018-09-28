Курс долара в Україні на 28 вересня склав 28,29 гривень, а євро здорожчало до 32,12 гривень. Прогноз курсу долара і ціни в обмінниках Києва – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

За даними НБУ, в порівнянні з попереднім робочим днем долар здорожчав на 15 копійок.

Курс євро також зріс, але на 9 копійок і склав 33,12 грн/€.

Курси валют на 28.09.2018

100 долларов США – 2829.8262

100 евро – 3312.8775

100 польских злотых – 774.4168

100 швейцарских франков – 2913.4443

100 юаней – 411.2821

Курс долара і євро в обмінниках України

Чи втримається гривня на рівні 29,4/$ до кінця 2019? Мені байдуже

35-40 грн/$

26-28 грн/$

30-34 грн/$

Звісно

Вище 40 грн/$ Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Прогноз курсу долара

– При альтернативних джерелах фінансування зовнішнього боргу гривня, я думаю, до 2020 року підійде до 32-33 гривень за долар.

Але якщо розглядати запуск ринку землі, то ми можемо перебувати в межах 30-32 грн за долар. Навіть на довгостроковому горизонті, – прогнозує Фактам ICTV старший аналітик FOREX CLUB Андрій Шевчишин.

А економічний експерт Віктор Скаршевській відзначає, що зараз йдуть сезонні коливання, які останні два-три роки ми спостерігаємо в Україні.

– З осені піде сезонна девальвація, тому що попит на валюту перевищуватиме її пропозицію. Як і минулого року, з 26 -26,5 гривень за долар підніметься до 29 гривень, цьогоріч, можливо, і до 30 до кінця року, – зазначає аналітик.

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз щодо економіки України на 2019 рік.