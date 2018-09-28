Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у спецпроекті Персона грата в ефірі Українського радіо.

– Справді, Хрещатик сьогодні знаходиться у “втомленому” стані. Але, ми з вами зустрінемося на ньому влітку наступного року, і ви поділитеся своїми враженнями від оновленої центральної вулиці столиці, – заявив Кличко. – Справді, проблем зі станом столичних вулиць дуже багато. Ми поки не ремонтували Хрещатик, бо ремонтували основні магістралі міста.

Кличко підкреслив, що нині в столиці триває масштабний ремонт доріг. І зазначив, що під час робіт повністю замінюють всі комунікації та систему освітлення, тротуари та огородження на вулицях, де здійснюють капремонти.

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– Подивіться на вулицю Леонтовича. Це стандарт, до якого ми будемо підтягувати всі вулиці. Коли сміттєві баки прибрані під землю, укладений новий асфальт, встановлене сучасне освітлення, гарні газони висаджені. Вулиця має зовсім інший вигляд, – підкреслив мер столиці.

Кличко нагадав, що за попередніх два роки в Києві капітально відремонтували понад 500 кілометрів доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів заплановно оновити цього року. Всього ж у Києві близько 1667 км доріг.