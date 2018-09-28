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Росія перекинула до Луганська велику партію зброї – розвідка

В окупований Луганськ з Російської Федерації надійшла велика партія стрілецької зброї і боєприпасів.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк з посиланням на Головне управління розвідки, пише УНІАН.

Він зазначив, що Росія продовжує використовувати тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей для створення нових військових баз, зокрема, на місці колишньої Луганської трикотажної фабрики облаштовано одну з нових засекречених баз для зберігання зброї і боєприпасів.

– 23 і 26 вересня до цієї бази з н.п. Куйбишеве Ростовської області РФ було доставлено велику партію стрілецької зброї і боєприпасів, призначених для озброєння т.зв. “підрозділів територіальної оборони” у ході проведення мобілізаційних заходів, – додав Гуцуляк.

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За його словами, зброю та боєприпаси із вказаної російської бази призначено для передачі т.зв. “казачьим” підрозділам та регулярним формуванням (злочинним угрупованням) у разі поширення бойових дій.

Як повідомлялося, минулої доби бійці ЗСУ знищили на Донбасі чотирьох бойовиків.

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