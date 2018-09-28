Константинопольський патріархат опублікував докази, що засвідчують незалежність Української церкви від Московського патріархату.
Константинопольський патріархат опублікував 29-сторінковий текст Вселенський трон і церква України – кажуть документи.
У ньому містяться дані з архівів, що доводять незалежність Української церкви від Московського патріархату, пишуть РИА Новости.
Історичне дослідження проводили за підтримки освітнього фонду банку National Bank of Greece.
Згідно з текстом, Константинополь ніколи не передавав Київську митрополію, на основі якої виникла Українська церква, в канонічну територію Московського патріархату.
Право священства було надано Москві “з фінансових причин”, “із необхідності” та “носило тимчасовий характер”.
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– Офіційні документи свідчать про те, що Константинопольська церква ніколи не зраджувала де-юре свої канонічні права на церкву України…
Відтак Вселенський патріарх має право та обов’язок виявляти материнську турботу про церкву України в кожному випадку, коли вважатиме за необхідне, – йдеться у тексті.
До слова, в РПЦ такі історичні дані розкритикували. За словами представників Московського патріархату, відомості потребують перевірки.
Нагадаємо, рішення про надання автокефалії Українській помісній церкві можуть прийняти вже 9-11 жовтня.
Філарет уже пояснив, що буде з Києво-Печерською та Почаївською лаврами після отримання Томосу.
Фото: Vasilis Ververidis/Dreamstime