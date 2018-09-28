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Українська церква незалежна від Московського патріархату: докази Константинополя

Константинопольський патріархат опублікував докази, що засвідчують незалежність Української церкви від Московського патріархату.

Константинопольський патріархат опублікував 29-сторінковий текст Вселенський трон і церква України – кажуть документи.

У ньому містяться дані з архівів, що доводять незалежність Української церкви від Московського патріархату, пишуть РИА Новости.

Історичне дослідження проводили за підтримки освітнього фонду банку National Bank of Greece.

Згідно з текстом, Константинополь ніколи не передавав Київську митрополію, на основі якої виникла Українська церква, в канонічну територію Московського патріархату.

Право священства було надано Москві “з фінансових причин”, “із необхідності” та “носило тимчасовий характер”.

Читайте: У нас є союзники у Московському патріархаті – Філарет про автокефалію

– Офіційні документи свідчать про те, що Константинопольська церква ніколи не зраджувала де-юре свої канонічні права на церкву України…

Відтак Вселенський патріарх має право та обов’язок виявляти материнську турботу про церкву України в кожному випадку, коли вважатиме за необхідне, – йдеться у тексті.

До слова, в РПЦ такі історичні дані розкритикували. За словами представників Московського патріархату, відомості потребують перевірки.

Нагадаємо, рішення про надання автокефалії Українській помісній церкві можуть прийняти вже 9-11 жовтня.

Філарет уже пояснив, що буде з Києво-Печерською та Почаївською лаврами після отримання Томосу.

Фото: Vasilis Ververidis/Dreamstime

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