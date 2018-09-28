В суботу, 29 вересня, циклон принесе в Україну дощі та похолодання. А в неділю скрізь буде сухо.

– Північний циклон Helena пришле до нас холодний атмосферний фронт. І тому 29 вересня – похолодання до +9+14 градусів та дощі, – пише у Facebook синоптик Наталя Діденко.

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За її словами, лише на сході, на півдні та у більшості центральних областей (окрім Вінницької) ще буде +17 +22 градуси.

– У неділю атмосферний фронт звільнить нашу територію і повсюди в Україні буде сухо та ясно…Проте 30 вересня сонце не встигне прогріти повітря – температура коливатиметься в межах +13 +16 градусів, на півдні та сході очікується +16 +19 градусів, – зазначила Діденко.

Вона також розповіла, що у Києві в суботу до +13 градусів і дощ, а у неділю – сонячно та +15 градусів.

Прогноз на вихідні від Укргідрометцентру

У суботу, 29 вересня, дощі очікуються на півночі, частково – на заході та у центрі.

Максимальні +20 градусів синоптики прогнозують на півдні та сході України.

На півночі та у центрі – до +15, у західних областях +13.

У Києві дощ, вночі 9-11, а вдень 13-15 вище нуля.

У неділю, 30 вересня, скрізь буже сухо та сонячно.

На півдні незмінні +20, на сході +18, на градус нижче у центральних областях.

У західних та північних регіонах +15 +16.

У столиці без опадів, вночі 3-5, вдень 13-15 градусів тепла.

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