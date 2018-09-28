Минулої доби бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

27 вересня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалося, повідомляє штаб ООС.

Ворог обстрілював наші позиції у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Троїцьке, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Крім того, з озброєння бойових машин піхоти ворог обстрілював позиції поблизу населених пунктів Новотроїцьке та Широкине.

Біля Новотошківського окупанти застосували зенітну установку ЗУ-23-2.

У ході бойових дій втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, знищено чотирьох бойовиків, восьмеро поранено.

Раніше окупанти 15 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі, двічі застосувавши заборонене озброєння.

Фото: Міноборони