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Бойовики ведуть обстріл із забороненої зброї: четверо військових поранені

Упродовж минулої доби, російські окупанти 34 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 6 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

– Противник вів прицільний вогонь із ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, – повідомляє прес-центр ООС.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Сизе, Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Золоте-4, Катеринівка, Троїцьке, Новолуганське, Авдіївка, Мар’їнка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

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По позиціях наших військ у районі Гнутового на Приазов’ї окупанти надвечір нанесли артилерійський удар. Також двічі протягом дня ці опорні пункти, та один раз – позиції Об’єднаних сил поблизу Новолуганського на Світлодарському напрямку ворог обстрілював із мінометів 120-го калібру. Наші опорні пункти в районі Новолуганського та Гнутового також потрапили під вогонь мінометів 82-го калібру. По захисниках Станиці Луганської, Кримського та Гнутового вівся вогонь з озброєння БМП, а оборонці Кримського і двічі – Гнутового зазнали обстрілів із зенітних установок ЗУ-23-2.

В ході бойових дій четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та 7 поранено.

Раніше Факти ICTV писали, що в окупований Луганськ з Російської Федерації надійшла велика партія стрілецької зброї і боєприпасів.

Фото: military_tv_ua

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