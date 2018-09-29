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Ми вимагаємо поваги до суверенітету України! Порошенко про угорські паспорти на Закарпатті

Президент України Петро Порошенко заявляє, що захищатиме інтереси українських громадян і вимагає поваги суверенітету України з боку інших держав.

Про це передає Інтерфакс-Україна.

– Моя позиція як президента: я буду захищати українських громадян, де б вони не були – на сході, на заході … Захищаючи наших громадян, я захищаю суверенітет нашої держави. Так само, як ми поважаємо суверенітет інших держав, ми вимагаємо такої ж поваги, – сказав Порошенко.

Він також зазначив, що із заявою щодо видачі жителям Закарпаття угорських паспортів виступило Міністерство закордонних справ України, і підкреслив, що згоден “з кожною його буквою”.

Читайте: Паспорти та подвійне громадянство. Для чого Угорщині Закарпаття

Нагадаємо, в мережі оприлюднили відео, на якому українським громадянам у закарпатському місті Берегове видають угорські паспорти.

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