Про це передає Інтерфакс-Україна.

– Моя позиція як президента: я буду захищати українських громадян, де б вони не були – на сході, на заході … Захищаючи наших громадян, я захищаю суверенітет нашої держави. Так само, як ми поважаємо суверенітет інших держав, ми вимагаємо такої ж поваги, – сказав Порошенко.