Президент України Петро Порошенко заявляє, що захищатиме інтереси українських громадян і вимагає поваги суверенітету України з боку інших держав.
Про це передає Інтерфакс-Україна.
– Моя позиція як президента: я буду захищати українських громадян, де б вони не були – на сході, на заході … Захищаючи наших громадян, я захищаю суверенітет нашої держави. Так само, як ми поважаємо суверенітет інших держав, ми вимагаємо такої ж поваги, – сказав Порошенко.
Він також зазначив, що із заявою щодо видачі жителям Закарпаття угорських паспортів виступило Міністерство закордонних справ України, і підкреслив, що згоден “з кожною його буквою”.
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Нагадаємо, в мережі оприлюднили відео, на якому українським громадянам у закарпатському місті Берегове видають угорські паспорти.