Топ-100 блогерів України цьогоріч порушує тему фейків. Як відрізнити фейк від правди, для чого і хто їх використовує – читайте в ексклюзивному інтерв’ю журналіста та телеведучого Павла Казаріна Фактам ICTV.

Минулого разу ми з Павлом поговорили про лояльність аудиторії, розвиток блогерства, а також про те, що важливіше: кількість чи якість. Наразі Казарін знаходиться на 9 місці серед лідерів голосування ТОП-100 блогерів України.

Далі – пряма мова.

Правда VS фейк

Потрібно дивитися, чи посилається видання на щось варте довіри. Ми розуміємо, що і в Україні є видання, які перевіряють інформацію та джерела, а є такі, які виконують роль зливних бочків – інформаційніх смітників. Якщо помітили посилання на невідомий ресурс, потрібно бути обережнішим.

Якщо ж йде на перевірений, відомий ресурс, що добре себе зарекомендував, то ця новина має право на існування. Коли інформація не містить посилань на видання, а людина в Facebook пише власні спостереження, кажучи емоціями, варто добре обдумати інформацію.

Всі ми емоційні, подряпані війною і перша реакція – це підтримати і поширити інформацію. Протягом останніх чотирьох років, я неодноразово ставав свідком того, як подібні панічні повідомлення не підтверджувалися.

Якщо якась новина привернула вашу увагу, спробуйте спершу її знайти на офіційних стрічках інформаційних агенцій, новинних сайтах. Або перевірити у того, хто міг бути очевидцем того, що відбувається.

Фейк VS маніпуляція

Протягом останніх чотирьох років ми живемо в стані війни, яка дійсно є гібридною, в тому плані, що ведеться і на інформаційному фронті. У всьому світі існує дуже великий розрив між реальністю і тим, як люди її собі уявляють.

Наприклад, французи переконані, що 23% їх співвітчизників – це мусульмани, а насправді – тільки 8%. У США люди вважають, що у них 15% безробіття, а насправді 4,7%.

Якщо ведете інформаційну війну проти свого сусіда, то звичайно, легко і зручно розганяти панічний настрій. У всьому світі “зрада” і погані новини продаються краще, ніж хороші, об’єктивні і спокійні.

Ми часто стаємо свідками того, як на інформаційному полі трапляються найрізноманітніші маніпуляції. Їх замовниками виступають як зовнішні гравці, наприклад РФ, так і часом ці маніпуляції з’являються завдяки українській внутрішньополітичній боротьбі. Нас через півроку чекають вибори – і зрозуміло, що всі намагаються боротися за громадську думку.

Ставлення до фейкової інформації

Навіть коли надходили пропозиції розмістити рекламу з плашкою реклама, то я відмовлявся.

Мені доводилося зустрічатися з людьми, які публікували неправдиві новини і вибачилися після цього, моя довіра до них збереглася.

Блогери, які публікували фейк і не відреагували на критику, що інформація не підтвердилась – мою довіру втратили.

Спілкувалася Каріна Зуєва