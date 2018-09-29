СБУ після повідомлень в інтернеті оперативно встановили місцезнаходження автомобіля Peugeot 301 з номерами так званої “ДНР” і затримали у Києві чоловіка, який керував машиною.

Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

Менш ніж за добу СБУ встановила місцезнаходження транспортного засобу, затримали людину, яка керувала авто, а також вилучила фейкові реєстраційні номери та документи машину.

Затриманий – громадянин України, колишній співробітник МВС України, у даний час – представник однієї з українських страхових компаній. Згідно з його слів, автомобіль з 2014 року перебував у розшуку по лінії Інтерполу, вузв’язку з чим був затриманий на території РФ місцевою поліцією і переданий йому як представнику страхової компанії.

При перетині російсько-українського кордону чоловік зняв номерні знаки так званої “ДНР”, але при в’їзді у Київ знову встановив їх “для забезпечення відповідності реєстраційних автомобільних номерів пакету документів на зазначену машину, виданих російськими представниками Інтерполу, у разі зупинки транспортного засобу для перевірки співробітниками поліції України “.

Співробітники СБУ встановили, що працівник страхової компанії свідомо намагався приховати автомобіль після поширення у ЗМІ інформації, що ускладнювало пошук транспортного засобу.

У даний час здійснюється комплекс заходів з перевірки наданих їм пояснень, а також щодо встановлення його можливої ​​причетності до терористичної діяльності.

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До речі, мешканку Мелітополя Запорізької області Тетяну Дюніну суд засудив до 3 років позбавлення волі умовно за репост сепаратистської публікації у соціальній мережі Вконтакте.