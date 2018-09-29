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Україна вимагає допустити своїх лікарів до Сенцова

Міністерство закордонних справ України закликало Росію допустити українських лікарів до режисера Олега Сенцова, який голодує у російській в’язниці.

– Коригування лікування з боку РФ відоме. Вимагаємо допуск українського консула та лікарів до Олега, – написала прес-секретар МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

Читайте: РФ не надає документи про стан Сенцова – Денісова

Нагадаємо, що Олег Сенцов 14 травня 2018 року оголосив про голодування з вимогою звільнити всіх утримуваних Росією українських в’язнів.

Сьогодні 139-й день його голодування і у цей день прес-служба УФСВП опублікувала фото Сенцова.

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