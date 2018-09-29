Під час переговорів патріарха Константинопольського Варфоломія і патріарха Московського Кирила в Туреччині виникла суперечка.

Стенограму переговорів опублікувало грецьке видання Orthodoxia.Info, передає Громадське.

На зустрічі патріархати обговорювали питання автокефалію Української православної церкви.

Вселенський патріархат Варфоломій зазначив, що Українська церква не належить до юрисдикції Москви.

– Українці не відчувають себе комфортно під владою Росії і бажають повної свободи в релігійному плані, також як вони отримали свободу в політичному відношенні, тому вони звернулися до їх Матері-Церкви, — сказав Варфоломій.

Патріарх Кирило заперечив на це і сказав, що згадані Варфоломієм люди є політичними силами.

– Але вони представляють український народ, — відповів патріарх Варфоломій.

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Патріарх Варфоломій зазначив, що надання томосу про автокефалію — це право Церкви-Матері. Кирило заперечив і заявив, що це питання всіх православних, у тому числі РПЦ. Варфоломій додав московському патріарху, що ні його, ні митрополита РПЦ Іларіона не бажають бачити в Україні.

Також Вселенський патріарх звинуватив митрополита Іларіона у брехні про те, що президент Петро Порошенко давав хабара Вселенському патріархату.

– Ви можете це довести? Якщо ви не можете цього довести, то ви помиляєтеся щодо Церкви-Матері, і ви будете прокляті за це, — сказав Варфоломій.

До слова, раніше Константинопольський патріархат опублікував докази, що засвідчують незалежність Української церкви від Московського патріархату.

Фото: УНІАН.