Новий Міжнародний аеропорт в Дніпрі можна побудувати і ввести в експлуатацію протягом 2 років.

Про це сьогодні, 29 вересня, в Харкові, виступаючи на міжнародному економічному форумі заявив президент і власник групи DCH Олександр Ярославський.

Він зазначив, що з вересня 2017 року група DCH інвестувала в українську промисловість більш $ 300 млн: Дніпровський металургійний завод (понад $180 млн) і кар’єр Суха балкa (більше $130 млн).

Ярославський вкотре заявив, що готовий інвестувати в аеропорт Дніпра і створити там об’єкт типу Міжнародного аеропорту Харків, де пасажиропотік за неповні 6 років після реконструкції до Євро-2012 збільшився у 10 разів.

– Для реалізації проекту необхідно, в моєму розумінні, об’єднати зусилля держави і приватного інвестора. Приклад – це харківський аеропорт, коли держава профінансувала злітно-посадкову смугу і перон, а моя компанія побудувала, профінансувала аеровокзальний комплекс. Приблизно порядки цифр такі ж, як і в Харкові. Там смуга коштувала $200 млн, в Дніпрі, ми порахували, та ж смуга і такий же перон, в таких же обсягах буде коштувати $120 млн. Це на $80 млн дешевше. Плюс, аеровокзальний комплекс. У Харкові він коштував 100 з копійками мільйонів. За рахунок здешевлення і оптимізації матеріалів, ми можемо в Дніпрі побудувати за $70 млн. Тобто проект буде варто в загальному порядку $200 млн, – сказав Ярославський.

За його словами, для початку реконструкції аеропорту необхідне рішення уряду.

– Дніпро на рівні Харкова – мільйонне місто. Плюс, регіон – близько 3 мільйонів проживають, 22 міста. Такі підприємства, як Криворіжсталь, ГЗК. Хіба люди не гідні мати такий аеропорт, – сказав бізнесмен.

Він підкреслив, що в разі згоди Кабінету міністрів України на фінансування злітно-посадкової смуги аеропорт Дніпра буде повністю відремонтовано протягом 2-2,5 років.

– Божевільний промисловий потенціал. Ну як може бути такий регіон без аеропорту? Нам необхідно 2 – 2,5 роки. Якщо ми навалимося, ми піднімемо це проект. Це буде родзинка – диво. Ви можете переконатися, подивившись на харківський аеропорт, – підсумував Ярославський.

У свою чергу, виступаючи в рамках пленарного засідання харківського форуму, Генеральний консул Федеративної республіки Німеччина Вольфганг Мессінгер високо оцінив ініціативу бізнесмена побудувати аеропорт в Дніпрі, де присутній німецький бізнес.

-Ми підтримуємо ініціативу Олександра Ярославського, щоб побудувати там аеропорт. Це дуже промисловий регіон, – сказав консул.

Довідка

На сайті президента України 27 вересня 2018 року зареєстрована петиція з вимогою здійснити фінансування з державного бюджету реконструкції і модернізації діючої або будівництво нової злітно-посадкової смуги аеропорту в Дніпрі.

У документі наголошується, що існуюча в Дніпрі злітно-посадкова смуга була споруджена в 1950-60 роках. На сьогодні покриття смуги вичерпало свій ресурс і знаходиться у критичному стані. Прохання до уряду виділити 2,7 млрд грн для відновлення злітно-посадкової смуги в Дніпрі.

14 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект бюджету-2019 і направив його на розгляд Верховної Ради і президента України. Звернення депутатів Дніпровської міськради передбачає, що в документі має бути передбачено фінансування будівництва злітно-посадкової смуги місцевого аеропорту.

Міжнародний аеропорт Харкова, поряд з іншими об’єктами інфраструктури міста, був побудований групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки першої столиці до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Загальний обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи в будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склав понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію знаходиться в держвласності аеродрому.