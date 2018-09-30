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Доба на Донбасі: ворог використав міномети 120-го калібру

За минулу добу російсько-окупаційні війська 32 рази обстріляли позиції українських військових.

За минулу добу російсько-окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у результаті чого одного військовослужбовця поранено, повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Ворог обстрілював позиції українських військових у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Травневе, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

– Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів 120-го калібру противник обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Травневе та Новолуганське, а з мінометів калібру 82 міліметри вів вогонь по опорних пунктах біля Світлодарська та Водяного. Крім того, з озброєння бойових машин піхоти ворог обстрілював позиції наших військ поблизу населених пунктів Кримське та Водяне, – йдеться у повідомленні.

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За інформацією розвідки, двох бойовиків знищено, 7 поранено.

До слова, на Донбасі підрозділ бойовиків помилково відкрив вогонь по групі російських військовослужбовців.

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