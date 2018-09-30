Випадки домашнього насильства поширені у всіх країнах світу і Україна не виняток. Факти ICTV дізналися про причини агресії, яке покарання передбачає закон і куди звертатися по допомогу.

На Чернігівщині чоловіку хватило духу на те, щоб не просто підняти руку на новонароджену дитину, а вбити її. Він прийшов додому і почув, що немовля плаче, тоді чоловік взяв подушку, поклав дитині на обличчя та задушив її.

Факти ICTV дізналися у адвоката Сергія Пошелюзного, Нацполіції та психолога Тетяни Доценко чому такі випадки відбуваються, і що потрібно робити, якщо вдома панує насильство.

Причини насилля

– По-перше, насильство було і буде проявлятися завжди. Кожного з нас насильно годували, одягали, тягли додому або змушували віддати щойно захоплений в чесному бою совочок. І так по колу, – розповіла психолог.

Мені бачиться кілька причин прояву насильства:

Бажання домінувати

Це механізм придушення для досягнення мети. Для утримання позиції того, хто володіє ситуацією. Якщо говорити про подружні стосунки, то домінантна позиція у менш емоційно залученого партнера. Другий, залежний, боїться втратити.

Неправильний розподіл ролей в сім’ї

Наприклад, коли жінка в сім’ї відіграє чоловічу роль, нехарактерну психологічно. Вважають, що коріння захоплення жінками чоловічих ролей історично склалася після закінчення Другої світової війни. Відсутність довірчих відносин і, як наслідок, відсутність адекватних важелів впливу і контролю за поведінкою членів сім’ї.

Низька асертивність

Це нездатність управляти своєю поведінкою і не залежати від думки оточуючих. Соціально прийнятна форма наполягати на своїх правах. Асертивність – важлива складова самодостатності особистості.

Негативний досвід

Прояв жорстокості в поведінці може бути так само результатом особистого негативного життєвого досвіду людини, який дав йому “підставу” вважати такий тип взаємин універсальним. Дитяча травма, пережита в ранньому віці, руйнівний досвід, який змушує людину зганяти на близьких свої дитячі комплекси.

Компенсація незадоволеності

Варіант самоствердження за рахунок слабших, нездатних дати відсіч і захистити себе.

Чи може допомогти психолог?

Звичайно, може, але проблема знайти такого психолога. По-перше, проводиться робота над усвідомленням проблеми як такої (так як агресору і так добре живеться). Фахівець допоможе вам опрацювати власні проблеми. Підкреслити значущість близьких, зробити акцент на їх стражданнях як наслідку насильства. Також він допоможе контролювати поведінку, закріпити нові реакції і форми поведінки.

Домашнє насилля – що робити?

У разі виникнення насильства в будинку ви можете звернутися за наступними телефонами:

Поліція – 102 ;

; Нацiональна гaряча лiнiя по запобіганню насильства – 0 800 500 335 або 386 ;

насильства – або ; Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – (044) 458-27-67 або (044) 456-47-04 ;

або ; Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту – (044) 278-37-82 або (044) 483-35-61 ;

або ; Український фонд Благополуччя дітей – (044) 537-20-16 ;

; Протидія торгівлі людьми (Ла Страда) – 0 800 500 335 або 116 123 ;

або ; Протидія насильству в сім’ї (Ла Страда) – 0 800 500 335 або 116 123 ;

або ; Захист прав дітей (Ла Страда) – 0 800 500 225 або 116 111 ;

або ; Ґендер і правозахист (Ла Страда) – 0 800 500 335 або 116 123 ;

або ; Психологічна допомога – 063 605 94 10 або 050 030 59 48.

– Якщо домашнє насильство вчиняється по відношенню до дитини – то батьки дитини, або інші законні представники дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, а також орган опіки та піклування – мають право звернутися із завою про вчинення домашнього насильства до кількох інстанцій – від служби у справах дітей до суду та органів поліції. Якщо жертвою домашнього насильства є доросла людина, то вона може саме звернутися із відповідною заявою як до соціальних центрів з надання допомог, так й до суду або ж органів поліції, – розповідає адвокат Сергій Пошелюзний.

Що може зробити поліція?

Якщо ж ви вирішили викликати поліцейських при ознаках домашнього насилля, то вони спочатку перевірять факт насилля.

– Під час перевірки виклику працівники поліції встановлюють факт насилля, і відносно кривдника складають адміністративний протокол за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) та в подальшому розглядається судом… Працівники поліції також рекомендують звернутися до відповідних структурних підрозділів РДА, притулків для постраждалих від домашнього насильства та мережі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, – розповіли Фактам ICTV у ГУНП у Києві.

Чи піддавалися Ви домашньому насильству? Так, але нікому не говорила про це

Так, повідомила про це в поліцію

Ніколи не піддавалася

Ні, а що робити в таких випадках?

Ні, але знаю подругу, яка піддавалася Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нещодавно українським поліцейським також дозволили втручатися під час виникнення випадку домашнього насильства. Вони можуть заборонити особі, що вчиняла насильні дії, перебувати в житлі потерпілої і контактувати з нею.





Домашнє насильство: причини і куди звертатися / 3 фотографии

Яким може бути покарання?

– Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству запроваджує в країні кримінальну відповідальність за вчинення домашнього насильства – громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років (стаття 126-1 Кримінального кодексу України), – розповідає адвокат.

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Однак, криміналізація домашнього насильства набуде чинності лише з 11.01.2019 року, саме з цієї дати набуде чинності вказана стаття Кримінального кодексу України.

На сьогодні на практиці до кривдників можуть бути застосовані такі заходи:

терміновий заборонний припис;

обмежувальний припис;

взяття на профілактичний облік та проведенням з ним профілактичної роботи;

направлення на проходження програми для кривдників.

Терміновий заборонний припис може бути винесено органами поліції щодо кривдника у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства.

Згідно із законом кривдника можуть зобов’язати покинути місце проживання (перебування) потерпілого, заборонити йому перебувати в місці проживання (перебування) потерпілого, а також заборонити в будь-який спосіб контактувати з потерпілим.

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Суть обмежувального заборонного припису полягає в обмеженні певних прав кривдника з метою запобігання або припинення домашнього насильства. До найбільш розповсюджених на практиці заходів обмежувального характеру належать:

заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;

обмеження спілкування з постраждалою дитиною;

заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;

заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;

заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

Право застосовувати обмежувальний припис має виключно суд, яких й зобов’язаний розглядати такі заяви протягом 72 годин.

– Однак на практиці, суди не тільки не дотримуються встановлених строків розгляду заяв, а й безпідставно відмовляють у їх задоволенні, оскільки в Україні ще не сформовано судову практику в такій категорії справ, а багато суддів, а жаль, не забезпечують ретельний та об’єктивний розгляд такої категорії справ, – додав Пошелюзний.

Які можуть бути обтяжувальні обставини?

– Вчинення злочину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах. Тобто сам факт вчинення домашнього насильства – насильства по відношенню до близьких людей – свідчить про те, що такі дії є обтяжуючою обставиною при призначенні покарання кривднику.

Посилить вирок кривднику й те, якщо це не перший випадок агресії, постраждала вагітна жінка, яка перебуває у службовій або матеріальній залежності. Обтяжливі обставини також – злочини, скоєні під дією наркотиків або алкоголю, з особливою жорстокістю.

Чи може розраховувати жертва домашнього насилля на компенсацію?



– Так, Законом встановлено право особи, яка постраждала від домашнього насильства, вимагати від кривдника, наприклад, компенсації витрат на лікування, отримання консультацій або на оренду житла, яке вона винаймає з метою запобігання вчиненню домашнього насильства, – підсумував адвокат.

Чому це важливо. Статистика домашнього насильства

За інформацією представника президента Ірини Луценко, щорічно в Україні від насильства страждає близько 150 тис. жінок і це тільки тих, хто звертається в поліцію, до психологів, в мобільні бригади.

Станом на 2017 рік, Національна поліція зареєструвала близько 60 тис. заяв, які стосуються домашнього насильства. Щорічно від нього гинуть близько 600 жінок.

З початку 2018 року в поліцію Києва більше 6 тис. разів повідомляли про випадки домашнього насильства.

Останні світові дослідження говорять про те, що в 2013 році близько 35% жінок стикалися з домашнім насильством.

До слова, в Одесі група неповнолітніх дівчат 13-14 років жорстоко побила ровесницю та зняла це на відео.