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Хрещатик у чорному диму: у Києві палили фаєри і зупинили рух транспорту

О 17.40 по Хрещатику пройшла колона з ультрас Динамо, яка палила фаєри, зануривши вулицю в дим.

ультрас на крещатике

Про це пише Інформатор.

Головною вулицею країни з речівками вирішили пройти столичні ультрас футбольного клубу Динамо. Сьогодні о 19.30 розпочався  матч десятого туру чемпіонату України між Арсеналом і Динамо.

Поєдинок проходить на стадіоні імені Валерія Лобановського.

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Колона пройшла Хрещатиком, Майданом Незалежності та Європейською площею прямо по проїжджій частині, зупинивши рух транспорту.

На вулиці Грушевського ультрас зняли головні убори і заспівали гімн в пам’ять про загиблих тут учасників Революції Гідності.

Нагадаємо, днями у Шевченківському районі Києва загорівся дах 5-поверхового недобудованого будинку.

Фото: Інформатор.

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