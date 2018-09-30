О 17.40 по Хрещатику пройшла колона з ультрас Динамо, яка палила фаєри, зануривши вулицю в дим.
Про це пише Інформатор.
Головною вулицею країни з речівками вирішили пройти столичні ультрас футбольного клубу Динамо. Сьогодні о 19.30 розпочався матч десятого туру чемпіонату України між Арсеналом і Динамо.
Поєдинок проходить на стадіоні імені Валерія Лобановського.
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Колона пройшла Хрещатиком, Майданом Незалежності та Європейською площею прямо по проїжджій частині, зупинивши рух транспорту.
На вулиці Грушевського ультрас зняли головні убори і заспівали гімн в пам’ять про загиблих тут учасників Революції Гідності.
Нагадаємо, днями у Шевченківському районі Києва загорівся дах 5-поверхового недобудованого будинку.
Фото: Інформатор.