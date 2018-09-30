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Факти / Україна / Не повернемося у Російську імперію: Порошенко про євроінтеграцію в інтерв'ю CNN/

Не повернемося у Російську імперію: Порошенко про євроінтеграцію в інтерв’ю CNN

Президент Петро Порошенко подякував президенту РФ Володимиру Путіну за те, що той зробив Україну більш європейською і заявив, що країна ніколи не повернеться в Російську імперію.

Про це він заявив в інтерв’ю програмі GPS на телеканалі CNN, уривок якого показаний на сайті телеканалу.

Відповідаючи на репліку ведучого про те, що, на думку колумніста Washington Post, результатом агресії Путіна проти України стало об’єднання українців, Порошенко сказав, що може тільки підтвердити цю тезу.

Читайте: У США збільшать інвестиції в Україну – Порошенко

– У 2013 році трансатлантичну інтеграцію України, вступ до НАТО підтримували 16% українців. Зараз це більше 54%. Хто зробив це? Путін. У 2013 році європейську інтеграцію України, вступ до ЄС підтримував 33% українців. Зараз 74%. Хто це зробив? Путін. Тому дякую, пане Путін, за те, що зробили мою країну набагато більш європейською і набагато більш готовою захищати європейські цінності і трансатлантичні цінності. І ми абсолютно впевнені, що ми не повернемося в Російську імперію, – підкреслив Порошенко.

Раніше Факти ICTV писали, що Петро Порошенко продає свій суднобудівний завод Кузня на Рибальському.

Фото: dreamstime.

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