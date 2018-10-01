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Адреси бюветів Києва з небезпечною водою (СПИСОК)

У Києві в 36 бюветах виявили підвищений вміст заліза, хлоридів, марганцю і порушення лужності.

Про це повідомив депутат Київради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

Він опублікував відповідь на його запит Держпродпотребслужби Києва, в якому йдеться, що вода в бюветах може бути небезпечною для здоров’я.

Так, деякі проби не відповідали нормам за мікробіологічними показниками.

– Беручи до уваги дані київського управління Держпродпотребслужби, слід було б утриматися від споживання води з колонок, розташованих у різних районах столиці.

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Останні лабораторні дослідження підтверджують підвищений вміст заліза у пробах води з 8 бюветів Києва, хлоридів – з 4-х, марганцю – з 2-х, ще в 6 порушена лужність.

16 проб води не відповідають вимогам за мікробіологічними показниками (коліморфние бактерії, кишкова паличка), – написав він.

Нагадаємо, ВООЗ назвала найнебезпечнішу хворобу у світі.

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