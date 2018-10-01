У Львові почали підключати до опалення об’єкти соцсфери.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради, посилаючись на дані диспетчерської служби ЛМКП Львівтеплоенерго.
– Станом на сьогоднішній ранок на основі листів-звернень підприємство почало подачу опалення у 2 бюджетні установи. Опалення отримує Львівська обласна клінічна лікарня та оранжерейно-тепличний комплекс ЛНУ ім. І. Франка, – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що з середини вересня Львівтеплоенерго почало заповнення водою теплових мереж і внутрішньобудинкових систем опалення житлового фонду та бюджетних установ (освіта і медицина). Підставою є підписані акти готовності будинків до зими.
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Нагадаємо, що раніше у Кабміні заявили, що опалювальний сезон в Україні може початися вже з цього тижня.