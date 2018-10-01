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Маріуполь з розмахом відсвяткував День міста

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко підкреслив, що місто задає новий тренд.

У вихідні Маріуполь відсвяткував 240-річний ювілей. Упродовж двох днів свято відвідали майже 100 тис. осіб, передає 112.

До святкування здійснили масштабну реконструкцію і створили культурно-історичний кластер Місто Марії. Реконструйовано проспекти, площі, парки та історичні будівлі. Відкрито пішохідний фонтан з Європейськими зірками – міні-копія лондонського Sky Garden вартістю 25 млн грн. Це подарунок місту від групи Метінвест. Маріуполь інвестував у реконструкцію 300 млн грн.

Парад історій міста, фестиваль борщу, гонки на дронах, квести, флешмоби, ігрові програми і 3D-шоу прийшли подивитися десятки тисяч містян. Кульмінацією святкування 240-річчя став концерт за участю українських зірок. На сцені “запалювали” Артем Пивоваров, кавер-група Star Band, Лепріконси і Джамала.

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Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко підкреслив, що місто задає новий тренд.

– Сьогодні Маріуполь показує на весь світ, як можна і треба жити в Україні. Ми взяли високу планку – стати символом відродженого українського Донбасу. Нові проекти є сигналом молоді, що Маріуполь і Україна — гідний вибір для життя, – сказав він.

До слова, музеї Києва традиційно проводять дні відкритих дверей. У жовтні для безкоштовного відвідування виділено 11 дат.

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