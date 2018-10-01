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Погода в Україні на сьогодні, 1 жовтня (КАРТА)

Погода в Україні у понеділок, 1 жовтня, буде теплою і безхмарною.

Осіннє сонце прогріє повітря в деяких областях навіть до +18 … +20 градусів. А ось ночі будуть прохолодними – від +3 до +12 градусів.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише український синоптик Наталія Діденко.

– Антициклон Том подарує 1 жовтня суху переважно сонячну погоду, – зазначає метеоролог.

Загалом у всіх областях стовпчики термометрів піднімуться до +13 … +17 градусів. Найтепліше буде в південних областях і на Закарпатті – до +17 … +22 градусів. А ось ночі будуть холодними: від +3 градусів по всій території та до +12 у Криму.

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У столиці 1 жовтня теж буде сухо і сонячно. Повітря в Києві прогріється до +14 … +16 градусів.

Нагадаємо, якою буде зима в Україні.

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