До Дня захисника України, який відзначається 14 жовтня, Укрзалізниця призначила сім додаткових поїздів.

Українці відпочиватимуть три дні і зможуть планувати подорожі за найпопулярнішими напрямками, зазначають у компанії.

Зокрема, призначено додаткові поїзди за такими напрямками:

№191/192 Київ – Львів курсуватиме 13 та 15 жовтня з відправленням із Києва о 08.03 та прибуттям до Львова о 17.55.

У зворотному напрямку – відправлення у ці ж дати о 11.58 та прибуття до Києва о 21.46.

№197/198 Київ – Ковель вирушить 13 жовтня о 07.28 та прибуде до Ковеля о 16.53.

Назад із Ковеля вирушить об 11.03 та прибуде до Києва о 19.53.

№177 Київ – Хмельницький курсуватиме 15 жовтня.

Відправлення з Києва о 05.27 та прибуття до Хмельницького о 13.02.

У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14.04 та прибуття до Києва о 20.43.

№779/780 Суми – Вінниця курсуватиме 12, 13 та 14 жовтня.

Відправлення з Сум о 05.30 та прибуття до Вінниці о 13.08.

У зворотному напрямку – відправлення о 13.43 та прибуття до Сум о 21.33.

№294/293 Хмельницький – Київ курсуватиме у напрямку Києва 12 жовтня та до Хмельницького 16 жовтня.

Відправлення з Хмельницького о 13.40 та прибуття до Києва о 18.35. У зворотному напрямку відправлення о 15.21 та прибуття о 20.49.

№272 Одеса – Харків до Одеси здійснить рейси 11 та 15 жовтня.

Відправлення з Одеси о 16.01 та прибуття до Харкова о 08.02.

№736 Київ – Запоріжжя вирушить 13 та 16 жовтня.

Відправлення з Києва о 14.47 та прибуття о 22.04. Із Запоріжжя поїзд вирушить о 22.58 та прибуде о 06.12.

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Нагадаємо, з 1 жовтня Укрзалізниця підвищила ціни на квитки – на 12%.

Фото: Укрзалізниця