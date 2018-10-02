Україна відновила бюджетний процес і переходить на трирічне бюджетування.

Про це сказала в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– Ми вперше не тільки відновили бюджетний процес, і вчасно подаємо його, а й переходитимемо на трирічне бюджетування, – заявила в.о. міністра фінансів.

Крім того, новий бюджетний кодекс, який запровадить трирічне бюджетне планування вже пройшов бюджетний комітет.

– І ми сподіваємося, що він буде підтриманий не тільки нашим урядом, а й президентом України і коаліцією. Тоді цього року ми його ухвалимо, і з наступного року планування бюджету не на рік, а на 3 роки стане нашим стандартом. Так, як живуть всі країни Європи, в яку ми ідемо, – додала Маркарова.

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Також прем’єр-міністр України Володимир Гройсман додав: Не чекаючи закону, ми вже затвердили на 3 роки макропрогноз, який є основою бюджетного процесу на майбутній період.

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