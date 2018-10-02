PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Бюджет під ялинку скасовується - з 2019 Україна плануватиме бюджет на 3 роки/

Бюджет під ялинку скасовується – з 2019 Україна плануватиме бюджет на 3 роки

Україна відновила бюджетний процес і переходить на трирічне бюджетування.

Про це сказала в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– Ми вперше не тільки відновили бюджетний процес, і вчасно подаємо його, а й переходитимемо на трирічне бюджетування, – заявила в.о. міністра фінансів.

Крім того, новий бюджетний кодекс, який запровадить трирічне бюджетне планування вже пройшов бюджетний комітет.

– І ми сподіваємося, що він буде підтриманий не тільки нашим урядом, а й президентом України і коаліцією. Тоді цього року ми його ухвалимо, і з наступного року планування бюджету не на рік, а на 3 роки стане нашим стандартом. Так, як живуть всі країни Європи, в яку ми ідемо, – додала Маркарова.

Читайте: Гройсман про підвищення цін на газ: Ми обійдемось мінімальними втратами

Також прем’єр-міністр України Володимир Гройсман додав: Не чекаючи закону, ми вже затвердили на 3 роки макропрогноз, який є основою бюджетного процесу на майбутній період.

Нагадаємо, що означатиме дефолт і чому Україна має домовитись з МВФ.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Що означатиме дефолт і чому Україна має домовитись з МВФ
Гройсман про підвищення цін на газ: Ми обійдемось мінімальними втратами
Мішель Терещенко піде у президенти України
Анатолій Чепіга отримав Героя Росії за евакуацію Януковича
Муженко розкрив план України щодо захисту Азовського моря
Чому Україна йде під воду та як врятуватись
Долар і євро знову підскочили: курс валют в обмінниках
Світовий банк висунув умову Україні для отримання $800 млн
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка