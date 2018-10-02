Верховна Рада схвалила у другому читанні імплементацію у законодавство України положень III і IV додаткових протоколів Європейської конвенції про видачу правопорушників.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

За відповідний законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з ратифікацією III і IV протоколів до Європейської конвенції про видачу правопорушників у другому читанні проголосували 230 народних депутатів.

Як наголошується у пояснювальних документах до законопроекту, зміни спрямовані на вдосконалення існуючої екстрадиції правопорушників з України, яких розшукують компетентні органи іноземної держави для проведення розслідування у кримінальній справі або виконання вироку.

Відповідно до прийнятого закону, особа отримує право просити застосувати до нього спрощений порядок видачі відразу ж після затримання у зв’язку з знаходженням у міжнародному розшуку, не чекаючи надходження формального запиту про його екстрадицію.

Закон передбачає, що спрощений порядок видачі правопорушників не застосовується у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності або несення покарання на території України, якщо є підстави вважати, що видача може суперечити інтересам захисту національної безпеки України або те, що особа, яка розшукується є громадянином України.

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