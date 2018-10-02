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Отруєння Скрипаля: як підозрюваний пов’язаний з Януковичем

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що один з нападників на подвійного шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері причетний до вивезення екс-президента Віктора Януковича з України.

Сергій Скрипаль

Про це 2 жовтня Аваков сказав у ході зустрічі з міністром з питань безпеки Великої Британії Беном Воллесом.

– В Україні впізнали одного з учасників атаки у Солсбері, офіцера ГРУ РФ, який був причетний до вивезення екс-президента втікача Януковича з України, – цитують у МВС міністра.

У свою чергу, у відомстві уточнили Українській правді, що, ймовірно, мова йде про офіцера ГРУ Анатолія Чепігу, проте не розповіли, хто саме його впізнав.

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До речі, Сергій Скрипаль розповів про російські корупційні схеми та про розвідку у РФ.

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