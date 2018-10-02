Сьогодні в Україні очікується значний температурний контраст.
Температура повітря коливатиметься від +9 градусів на заході України до +22 градусів в районі Приазов’я. Загалом в Україні передбачається +12+17 градусів, на півдні та сході +17+22 градуси, на заході +9+14 градусів. Вночі очікується 6-13 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дощі пройдуть у західних областях та в східній частині. На решті території переважатиме суха погода.
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У західних областях пройдуть дощі. Температура повітря вдень 9-14 градусів тепла.
У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 12-16 градусів тепла.
У східних областях місцями пройдуть дощі. Температура повітря вдень 17-22 градуси вище нуля.
У центральних областях — без опадів. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.
На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вдень 18-22 градуси вище нуля.
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