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Погода в Україні на сьогодні, 2 жовтня (КАРТА)

Сьогодні в Україні очікується значний температурний контраст.

Температура повітря коливатиметься від +9 градусів на заході України до +22 градусів в районі Приазов’я. Загалом в Україні передбачається +12+17 градусів, на півдні та сході +17+22 градуси, на заході +9+14 градусів. Вночі очікується 6-13 градусів тепла. Про це  повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі пройдуть у західних областях та в східній частині. На решті території переважатиме суха погода.

Читайте: Похолодання до +13 і дощі: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У західних областях пройдуть дощі. Температура повітря вдень 9-14 градусів тепла.

У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 12-16 градусів тепла.

У східних областях місцями пройдуть дощі. Температура повітря вдень 17-22 градуси вище нуля.

У центральних областях — без опадів. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.

На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вдень 18-22 градуси вище нуля.

Нагадаємо, якою буде зима в Україні.

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