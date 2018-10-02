PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Припиніть! В США закликали Угорщину не втягувати НАТО в суперечки з Україною/

Припиніть! В США закликали Угорщину не втягувати НАТО в суперечки з Україною

США закликали Угорщину припинити перешкоджати співпраці Альянсу з Україною.

– Ми закликаємо Угорщину не використовувати двосторонні розбіжності всупереч зобов’язанням НАТО співпрацювати з Україною, – заявила посол США у НАТО Кей Бейлі Гатчісон, передає Голос Америки.

Читайте: Чи існує штраф за подвійне громадянство та проплачена агресія Угорщини

Вона підкреслила, що для України, яка зазнає російської агресії на своїх кордонах, важливо, щоб ми допомагали їй усіма можливими способами, аби стримати російську агресію.

Раніше Факти ICTV писали, що Угорщина має відкликати свого консула в Берегові до кінця цього тижня, в іншому випадку Україна вишле його сама.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вони попереджені! У США готові знищити заборонені ракети РФ
МЗС
Запізніла реакція України на дії Угорщини: нові подробиці конфлікту
паспорт
Чи існує штраф за подвійне громадянство та проплачена агресія Угорщини
Ведмідь
Туша застреленого ведмедя ледь не вбила мисливця
Військовий корабель
У США допустили можливість морської блокади РФ
Більше тонни! Чоловік виростив найбільший гарбуз в історії США
У США розбився новітній винищувач F-35B
Американець на кордоні України і РФ
Американець хотів на велосипеді пробратися з України в РФ до коханої
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка