США закликали Угорщину припинити перешкоджати співпраці Альянсу з Україною.
– Ми закликаємо Угорщину не використовувати двосторонні розбіжності всупереч зобов’язанням НАТО співпрацювати з Україною, – заявила посол США у НАТО Кей Бейлі Гатчісон, передає Голос Америки.
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Вона підкреслила, що для України, яка зазнає російської агресії на своїх кордонах, важливо, щоб ми допомагали їй усіма можливими способами, аби стримати російську агресію.
Раніше Факти ICTV писали, що Угорщина має відкликати свого консула в Берегові до кінця цього тижня, в іншому випадку Україна вишле його сама.
Фото: Getty Images
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