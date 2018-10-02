Верховна Рада ухвалює закон про створення Державного бюро розслідувань. До нього має перейти частина повноважень поліції, прокуратури та СБУ. ДБР повинно розслідувати некорупційні злочини найвищих посадових осіб .

До результатів конкурсу у активістів безліч питань. Незадовго до голосування комісії список переможців оприлюднили в Інтернеті.

Один з фігурантів цього списку – Олег Денега. Його обрали на посаду керівника Миколаївського управління ДБР. Скромний прокурор ГПУ з нескромними статками.

Утім, журі пояснення походження статків навіть не шукало – співбесіда пройшла не лише без гострих запитань, а й без деяких представників комісії. На одному із засідань відсутній, наприклад, професор Віктор Самохвалов.

І Шевцова, і Денегу та ще 25 кандидатів, відібраних конкурсною комісією, директор українського ФБР так і не призначив.

У комісії впевнені: вони і не повинні були подавати результати поліграфу.

Є й інша версія , що, можливо, стоїть за не призначенням кандидатів на посади.

До конкурсної війни вже підключилися і депутати. Почали тиснути на Трубу, аби той підписав наказ про призначення. Навіть звернулися до Генпрокуратури, аби та пошукала у діях директора ДБР склад злочину.

Незважаючи на те, що багато з керівних посад залишаються вакантними, директор ДБР вже в жовтні обіцяє розпочати кілька гучних розслідувань.

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Не менші пристрасті вирують і навколо конкурсу до Антикорупційного суду. Верховна Рада майже рік з боєм ухвалювала закон про його створення.

Два роки Лариса Гольник відкрито заявила про спробу представника мера Полтави дати їй хабар за рішення на його користь.

Але навряд чи судді це вдасться. Гольник несподівано отримала догану від Вищої Ради правосуддя за пост у Facebook.

Ще одна претензія – те, що Гольник запросила громадськість на збори суддів. Сама суддя впевнена: догана потрібна лише для того, щоб не допустити її до участі у конкурсі.

На думку активістів, у Вищої кваліфікаційної комісії є чимало козирів, щоб до антикорупційного суду потрапили, що називається, правильні кандидати.

Але найголовніше те, що фінальні рішення по усіх справах двох інстанцій антикорупційного суду будуть прийматися у новому Верховному Суді. Майже третину складу якого громадські активісти визнали недоброчесними.

До слова, хто керуватиме ДБР: відібрані 27 держслужбовців.