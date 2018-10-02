У державному бюджеті України на 2019 рік передбачено збільшення заробітних плат для вчителів.

Про це повідомляє УНН.

Зарплати підвищаться на 9%, підвищення торкнеться заробітку вчителів без категорії, I категорії і вищої категорії.

– Зокрема, зарплата вчителя без категорії наступного року збільшиться з 6303 гривень до 6871 гривень на місяць, вчителя I категорії – з 8301 гривень до 9050 гривень на місяць, вчителя вищої категорії – з 8849 гривень до 9648 гривень на місяць, – пишуть у повідомленні.

Крім того, повідомляється що, у 2017 році зарплата вчителів стала більше на 50%, у 2018 році зросла ще на 25%, і у 2019 році чекає зростання на 9%.

Також бюджетом передбачено видатки у сумі 1 мільярда гривень на організацію сучасного освітнього простору для першокласників у 2019-2020 роках.

Фінансування інклюзивної освіти теж не залишать осторонь – на нього у бюджеті передбачена сума у розмірі 504,5 мільйона гривень. Зміниться і ставка асистента вчителя для інклюзивного класу. Якщо у 2018 році це була половина ставки, то у бюджет 2019 року закладена одна ставка. На це передбачено близько 666 мільйонів гривень.

До того ж, держава виділить близько 300 мільйонів гривень для підвищення кваліфікації вчителів. На даний момент, перенавчання пройшли вже 22 тисячі педагогів.

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