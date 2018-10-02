Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, спрямований на протидію булінгу у навчальних закладах.

Законопроект підтримали 228 парламентарів.

Проект закону пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка встановлює відповідальність за булінг, а також його приховування працівниками навчальних закладів.

Потенційний розмір штрафу – до 200 неоподатковуваних мінімумів, тобто 3 400 гривень.

Ухвалений законопроект передбачає внесення змін до закону про освіту, де з’явиться визначення булінгу.

Це – моральне, або фізичне насильство, агресія у будь-якій формі або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення.

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За протидію булінгу відповідатимуть керівники освітніх закладів. Вони повинні будуть затвердити і оприлюднити план заходів для боротьби з цим явищем і розглядати заяви від учнів та їхніх батьків про випадки булінгу.

Нагадаємо, чим небезпечний булінг у школах.

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