Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розповів про плани парламенту на тиждень. Факти ICTV розібралися, які зміни можуть принести нові закони.

У вівторок Верховна Рада збирається розглянути низку законопроектів, які мають соціальний характер, але також буде розглянуто законопроект про реформування державних і комунальних засобів масової інформації.

Відповідно до закону, реформування друкованих ЗМІ здійснюватиметься в наступний спосіб:

Виведення органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування зі складу засновників або співзасновників ЗМІ та редакції.

Вихід державних органів зі складу засновників або співзасновників ЗМІ та редакції з перетворенням останньої, членами її колективу, в суб’єкт господарювання із збереженням назви і тематичної спрямованості ЗМІ.

Вихід державних органів зі складу засновників або співзасновників ЗМІ та редакції з приватизацією майна останньої відповідно до законодавства з питань приватизації. Однак колектив може подати пропозицію про свою участь у реформуванні ЗМІ.

Також друковані ЗМІ, які заснували центральні органи виконавчої влади, можуть перетворити в офіційні друковані видання.

Також виділяється й законопроект про забезпечення офіційних публікацій законів України та інших нормативно-правових актів в парламентській газеті Голос України.

У ньому вказується, що офіційно опублікованими вважатимуться закони, які офіційно оприлюднені державними друкованими ЗМІ або офіційними виданнями.

Також можливо їх висвітлення в аудіовізуальних ЗМІ або офіційна публікація на сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

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Одне з найважливіших питань доведеться розглянути Верховній Раді у четвер. Це – чотири законопроекти про мову в Україні.

– Переконаний, закон про українську мову – це виклик, який стоїть перед українським парламентом, на який ми повинні дати відповідь… зараз в цій сфері вакуум… Це питання для нас є питанням честі. Щоб ми змогли прийняти сучасний європейський закон про державну мову в Україні, – сказав Парубій.

Основними завданнями одного із законопроектів про мову є захист української мови, використання української мови в якості офіційної на всій території країни, розвиток української мови та її підтримка, а також функціонування української мови як інструменту об’єднання суспільства.

Закон повинен регулювати:

використання української мови як мови громадянства України;

використання української мови під час діяльності органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, органів державних і комунальних підприємств;

використання української мови в публічних сферах (освіти, культури, обслуговування, спорту, охорони здоров’я, тощо).

Також в четвер можуть розглянути проекти законів, які вносять зміни до Конституції України, щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Законопроекти пропонують декомунізацію назв областей, в результаті чого Дніпропетровщину можуть перейменувати в Січеславську, а Кіровоградську – у Кропивницьку.

До слова, законопроект, що вносить зміни в штрафи за непристебнуті ремені безпеки в авто, пройшов перше читання в Раді.