PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / День вчителя 2018: що подарувати класному керівнику/

День вчителя 2018: що подарувати класному керівнику

7 жовтня в Україні відсвяткують одне з найбільш довгоочікуваних свят осені – День вчителя.

З цього приводу Факти ICTV склали для вас топ-5 кращих подарунків на День вчителя.

Читайте: Коли День вчителя 2018 в Україні

Квіти

Головним подарунком є, звичайно ж, квіти. Причому дарувати їх можна і чоловікові-вчителю. Квіти можуть бути самостійним подарунком, але найчастіше до букету додається ще один презент. Наприклад, красива ваза.

Чайний кошик

Пара сортів чаю, печиво, мед і джем і, обов’язково, чайник для заварювання. Відмінний набір для посиденьок в учительській.

Набір косметики ручної роботи

Сучасний і оригінальний подарунок, який порадує будь-якого вчителя. Якщо з фірмовою косметикою можна легко помилитися, то тут все набагато простіше.

Комп’ютерні аксесуари

У сучасному світі комп’ютер є майже у кожного. Для багатьох вчителів підійдуть подарунки з цієї серії – мишки, килимки, клавіатури, навушники, флешки. Ці подарунки недорогі і їх не соромно дарувати будь-якому вчителеві.

Квіти в горщику

Живі квіти завжди добре. Ними можна прикрасити клас і вони ще довго будуть радувати і вчителів, і учнів. Зрозуміло, вазон повинен бути оригінальним: простий пластиковий горщик не підійде.

Раніше Факти ICTV склали топ-10 оригінальних букетів вчителю на День знань.

Фотоpinterest.com.

 

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка