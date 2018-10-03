Кабмін затвердив правила застосування спеціальних засобів військовослужбовцями та працівниками воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту при здійсненні службових обов’язків.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

До переліку засобів, які дозволено застосовувати під час здійснення службових обов’язків, увійшли:

гумові кийки,

пластикові кийки типу “тонфа”,

засоби для зв’язування,

наручники,

електрошокери,

гумові патрони,

балончики,

патрони та інші засоби сльозоточивої та дратівливої ​​дії,

ручні і спеціальні світлошумові пристосування відволікаючої дії,

бронемашини,

засоби для примусової зупинки автотранспорту,

службові собаки.

Даними засобами дозволено користуватися проти правопорушників для захисту громадян і самозахисту під час нападу, при загрозі життю та здоров’ю, для відбиття атаки на споруди, приміщення та транспортні засоби, а також для затримання і подальшої передачі правоохоронцям осіб, які вчинили правопорушення і здійснюють опір або є підстави, що вони можуть втекти.

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До речі, Кабмін дозволив застосовувати засоби автоматичної відео-та фотофіксації порушень ПДР на дорогах.