Кабмін затвердив правила застосування спеціальних засобів військовослужбовцями та працівниками воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту при здійсненні службових обов’язків.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
До переліку засобів, які дозволено застосовувати під час здійснення службових обов’язків, увійшли:
- гумові кийки,
- пластикові кийки типу “тонфа”,
- засоби для зв’язування,
- наручники,
- електрошокери,
- гумові патрони,
- балончики,
- патрони та інші засоби сльозоточивої та дратівливої дії,
- ручні і спеціальні світлошумові пристосування відволікаючої дії,
- бронемашини,
- засоби для примусової зупинки автотранспорту,
- службові собаки.
Даними засобами дозволено користуватися проти правопорушників для захисту громадян і самозахисту під час нападу, при загрозі життю та здоров’ю, для відбиття атаки на споруди, приміщення та транспортні засоби, а також для затримання і подальшої передачі правоохоронцям осіб, які вчинили правопорушення і здійснюють опір або є підстави, що вони можуть втекти.
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До речі, Кабмін дозволив застосовувати засоби автоматичної відео-та фотофіксації порушень ПДР на дорогах.