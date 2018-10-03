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Електрошокери і кийки. Співробітникам Спецслужби транспорту дозволили застосовувати зброю

Кабмін затвердив правила застосування спеціальних засобів військовослужбовцями та працівниками воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту при здійсненні службових обов’язків.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

До переліку засобів, які дозволено застосовувати під час здійснення службових обов’язків, увійшли:

  • гумові кийки,
  • пластикові кийки типу “тонфа”,
  • засоби для зв’язування,
  • наручники,
  • електрошокери,
  • гумові патрони,
  • балончики,
  • патрони та інші засоби сльозоточивої та дратівливої ​​дії,
  • ручні і спеціальні світлошумові пристосування відволікаючої дії,
  • бронемашини,
  • засоби для примусової зупинки автотранспорту,
  • службові собаки.

Даними засобами дозволено користуватися проти правопорушників для захисту громадян і самозахисту під час нападу, при загрозі життю та здоров’ю, для відбиття атаки на споруди, приміщення та транспортні засоби, а також для затримання і подальшої передачі правоохоронцям осіб, які вчинили правопорушення і здійснюють опір або є підстави, що вони можуть втекти.

Читайте: Знання мови і стресостійкість. Нові вимоги до держслужбовців категорії А

До речі, Кабмін дозволив застосовувати засоби автоматичної відео-та фотофіксації порушень ПДР на дорогах.

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