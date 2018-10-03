У Києві 94% пішохідних переходів залишаються небезпечними, при цьому більшість з них розташовані на шляху дітей до шкіл.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Центр розвитку міста, який разом з PITBULL KIEV та Громадським об’єднанням БАТЬКИ SOS представив результати моніторингу небезпечних переходів столиці.

Зазначимо, що впорядкування пішохідних переходів відноситься до компетенції комунальної корпорації Київавтодор.

– З початком нового навчального року ми провели повторний моніторинг адрес, аби з’ясувати, чи виправлено ситуацію та як змінилась мапа «гарячих точок» на дорогах столиці з моменту нашої торішньої презентації карти найнебезпечніших пішохідних переходів, – сказано у повідомленні.

Як зазначив активіст ЦРМ Федір Губенков, за рік роботи було усунуто лише 6% небезпечних переходів.

– На жаль, ентузіазм, який спочатку проявили представники влади, швидко пропав. За майже рік роботи були проведені тільки на 15 переходах. А це лише 6 відсотків від названих нами адрес. Тож найближчим часом ми проведемо серію заходів, щоб привернути увагу і влади, і жителів до проблеми небезпечних переходів, – розповів Федір Губенков.

За словами співзасновниці Громадського об’єднання БАТЬКИ SOS Альони Парфьонової, потрібно ініціювати виїзди чиновників безпосередньо на місця, які становлять небезпеку для пішоходів.

– Більшість небезпечних переходів розташовано на шляху дітей до своїх шкіл. Ми будемо ініціювати створення необхідних комісій з перебуванням безпосередньо на місці, щоб не тільки на карті чи фото чиновники могли побачити дійсну небезпеку для дітей та інших пішоходів, – впевнена Парфьонова.

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Зі свого боку учасник проекту PITBULL KIEV Олексій Павловський згадав про таку важливу проблему, як неосвітлені пішохідні переходи.

– Ми всі хочемо переходити дороги та бути у безпеці, адже пішохід – це рівноправний учасник дорожнього руху. Але нам відома така проблема Києва, як неосвітлені пішохідні переходи. Якщо людина переходить дорогу в темряві та одягнена в темний одяг, навіть у визначеному для цього місці, їй не гарантована небезпека. На жаль, це питання вирішується доволі повільно, – підсумував Павловський.