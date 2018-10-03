Метро Києва з 3 жовтня почало продаж оригінальної сувенірної продукції – від брелоків до футболок.
Ознайомитися з сувенірами та цінами на них можна на сторінці столичної підземки у Facebook.
На даний момент є 5 видів сувенірної продукції:
- брелок у формі жетона метро – 30 грн;
- магніт у формі жетона – 30 грн;
- магніт із зображенням станції Золоті ворота – 30 грн;
- чашка – 105 грн;
- футболка з написом “Не притулятися” – 360 грн.
Придбати сувеніри можна в музеї метрополітену.
“Не притулятися”. Метро Києва почало продаж сувенірів / 5 фотографий
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До слова, у вересні дорожники почали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.
Фото: КП “Київський метрополітен”
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