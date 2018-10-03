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“Не притулятися”. Метро Києва почало продаж сувенірів

Метро Києва з 3 жовтня почало продаж оригінальної сувенірної продукції – від брелоків до футболок.

Метро Києва почало продаж сувенірів

Ознайомитися з сувенірами та цінами на них можна на сторінці столичної підземки у Facebook.

На даний момент є 5 видів сувенірної продукції:

  • брелок у формі жетона метро – 30 грн;
  • магніт у формі жетона – 30 грн;
  • магніт із зображенням станції Золоті ворота – 30 грн;
  • чашка – 105 грн;
  • футболка з написом “Не притулятися” – 360 грн.

Придбати сувеніри можна в музеї метрополітену.

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“Не притулятися”. Метро Києва почало продаж сувенірів / 5 фотографий

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До слова, у вересні дорожники почали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.

Фото: КП “Київський метрополітен”

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