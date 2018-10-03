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Під Одесою утворився кілометровий “пекельний розлом”

Пласт землі “з’їхав” посеред місцевої ґрунтової дороги.

Зсув стався 2 жовтня за 35 кілометрів від Одеси в Овідіопольському районі.

Довжина ґрунтового зсуву – близько одного кілометра.

Про це повідомляють в Овідіопольській районній державній адміністрації.

Ніхто з людей не постраждав. Однак будинки місцевих жителів у зоні ризику. Пласт землі “з’їхав” посеред місцевої ґрунтової дороги.

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Під Одесою утворився кілометровий “пекельний розлом” / 2 фотографии

Зараз на місці працюють фахівці. Місцевість, де стався зсув, хочуть відгородити ріллею.

Читайте: -4 і сніг. У Карпати прийшла зима

Нагадаємо, в центрі Києва автомобіль повністю провалився в яму.

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