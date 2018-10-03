Пласт землі “з’їхав” посеред місцевої ґрунтової дороги.
Зсув стався 2 жовтня за 35 кілометрів від Одеси в Овідіопольському районі.
Довжина ґрунтового зсуву – близько одного кілометра.
Про це повідомляють в Овідіопольській районній державній адміністрації.
Ніхто з людей не постраждав. Однак будинки місцевих жителів у зоні ризику. Пласт землі “з’їхав” посеред місцевої ґрунтової дороги.
Під Одесою утворився кілометровий “пекельний розлом” / 2 фотографии
Зараз на місці працюють фахівці. Місцевість, де стався зсув, хочуть відгородити ріллею.
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Нагадаємо, в центрі Києва автомобіль повністю провалився в яму.
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