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Планували зіткнення: в Києві зірвали акцію ФСБ

СБУ фіксує активізацію російських спецслужб напередодні виборів в Україні.

СБУ

Служба безпеки України констатує активізацію діяльності російських спецслужб, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні, попереджено низку інспірованих Росією акцій у Києві.

Про це на брифінгу в середу в Києві розповів заступник голови СБУ Віктор Кононенко, пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за його словами, СБУ 14 вересня попередила проведення провокаційної акції в Києві біля посольства РФ, ініційованої одним з лідерів Комітету порятунку України (ініціатива колишніх високопоставлених чиновників часів президентства Віктора Януковича, які знаходяться в основному в РФ. – Ред.) Юрієм Котом , який тривалий час ховається на території РФ.

За задумом було необхідне інспірування зіткнення протестуючих з представниками Національної поліції.

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– Акцію попереджено, в результаті проведення 11 обшуків отримано докази причетності функціонерів нового російського проекту, який не зареєстрований в Україні, так званої Партії російських українців чи Парус до підготовки зазначеної провокації, – розповів заступник голови СБУ.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що РФ спробує впливати на результати виборів в Україні в 2019 році.

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