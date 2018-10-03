Погода в Україні сьогодні, 3 жовтня, буде дощовою. У високогір’ї Карпат обіцяють мокрий сніг.

3 жовтня в Україні, крім південної частини, невеликі дощі. Вночі у більшості західних, північних і центральних областей помірні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень на заході країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, у західних областях 3-8° тепла. Вдень 11-16°, у південних, східних і Дніпропетровській областях 17-22°.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ із мокрим снігом, температура протягом доби 1-4° тепла.

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У Києві вночі помірний дощ, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 13-15°.

Ми вже писали про погоду в Україні на тиждень – із 1 по 5 жовтня.