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Садовий буде балотуватися у президенти України

Мер Львова Андрій Садовий балотуватиметься у 2019 році на пост президента України.

Про своє рішення Андрій Садовий оголосив на зустрічі з організаторами молодіжного форуму, передає прес-служба партії Самопоміч.

– Моя мета дуже проста і складна водночас – відновити вашу віру в Україну, – заявив Садовий.

Читайте: Боротьба з рейдерством має стати частиною передвиборчих програм – політолог

За його словами, ключовими елементами кампанії стануть мобілізація молоді, розрив корупційної кругової поруки в політиці і технологічна модернізація країни.

Раніше Факти ICTV писали про новий склад ЦВК, як обирались члени та хто останній кандидат.

Фото: УНІАН.

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