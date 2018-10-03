У проекті держбюджету на 2019 року закладена менша сума на субсидії, ніж в поточному, що пов’язано зі скороченням поточних боргів.

Тобто, урізання субсидій на комунальні послуги в 2019 році не планується, запевнив в ефірі 112 Україна представник Кабміну у Верховній Раді Вадим Денисенко.

– В цьому році було близько 72 млрд закладено в бюджеті на субсидії, в наступному 55 млрд. Станом на 1 січня 2018 року було 17 млрд боргів за попередні періоди по субсидіях. Цього року погасили попередні борги.

Ніяких боргів по субсидіям за станом на сьогодні немає. Їх не буде, тому що на сьогоднішній момент чітко розрахована цифра: 72 млрд були потрібні, щоб погасити борги попередніх періодів, на наступний рік розраховується, що 55 млрд вистачить, – уточнив він.

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До речі, раніше повідомлялося, які документи потрібні дляотримання субсидії.