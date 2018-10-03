Кабмін затвердив нові вимоги до державних службовців категорії “А” з обов’язковим володінням одною з офіційних мов Ради Європи.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

– З нововведень – володіння однією з офіційних мов Ради Європи, англійською або французькою, і більш високі вимоги до компетентності, – заявив він.

Зокрема, мова йде про такі компетентності:

управління змінами – вміння формувати плани, управляти і оцінювати ефективність змін;

– вміння формувати плани, управляти і оцінювати ефективність змін; прийняття ефективних рішень – здатність приймати своєчасні та виважені рішення, аналізувати альтернативи, пропонувати рішення і оцінювати їх ризики;

– здатність приймати своєчасні та виважені рішення, аналізувати альтернативи, пропонувати рішення і оцінювати їх ризики; лідерство – вміння мотивувати команду і сприяти її розвитку, правильно делегувати і управляти результатами, формувати нову і ефективну культуру державної служби.

Крім того, тепер держслужбовець категорії “А” повинен володіти такими компетентностями:

комунікація і взаємодія – здатність визначати стейкхолдерів і вибудовувати ефективні відносини з ними, вміння ефективно взаємодіяти і забезпечувати ефективну і послідовну комунікацію;

– здатність визначати стейкхолдерів і вибудовувати ефективні відносини з ними, вміння ефективно взаємодіяти і забезпечувати ефективну і послідовну комунікацію; досягнення результатів – здатність формувати цілі, долати перешкоди і фокусувати зусилля на досягненні чітких результатів;

– здатність формувати цілі, долати перешкоди і фокусувати зусилля на досягненні чітких результатів; стресостійкість – здатність до конструктивного зворотного зв’язку і критики, вміння керувати емоціями і самоконтроль;

– здатність до конструктивного зворотного зв’язку і критики, вміння керувати емоціями і самоконтроль; управління ефективністю і розвиток людських ресурсів – вміння управляти проектами і людськими ресурсами, організовувати роботу і контролювати її виконання, мотивувати співробітників;

– вміння управляти проектами і людськими ресурсами, організовувати роботу і контролювати її виконання, мотивувати співробітників; робота з інформацією – здатність працювати з базами даних законодавства та аналітичною інформацією, вводити і використовувати електронне управління.

Крім цього, за словами Саєнка, для оцінки компетенцій вже цього року, за підтримки Європейського Союзу буде запущений новий центр оцінювання при Нацагентстві державної служби, що також посилить ефективність роботи державних службовців.

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