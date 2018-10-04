Кабмін зняв часові обмеження для кінотеатрів щодо показу фільмів категорії 18+.

3 жовтня Кабінет Міністрів вирішив скасувати тимчасові обмеження демонстрації фільмів з індексом 18, повідомляє Мінкульт.

Рішення вносить зміни до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, згідно з яким фільми 18+ можна показувати з 18.00 до 6.00 і заборонено особам до 18 років.

– Існуюче подвійне регулювання одного і того ж аспекту кінодемонстрування призводило до надмірного обмеження доступу глядача до фільмів (у тому числі українського виробництва) з означеним вище індексом. Недопущення осіб віком до 18 років на перегляд фільмів з індексом 18 має контролюватися суб’єктами підприємницької діяльності – кінодемонстраторами, а не обмеженням часу показу фільмів, – йдеться у повідомленні.

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Ініціативу розробили Мінкульт і Держкіно за пропозицією Союзу кінотеатрів України.

Таке рішення сприятиме різноманітності вечірніх сеансів у кінотеатрах і впровадженню прогресивного зарубіжного демонстраційного досвіду в Україні.

До речі, Факти ICTV підготували низку рецензій на новинки кіно.

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