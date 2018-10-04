Другий президент України Леонід Кучма, який вийшов із Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, робив важку роботу в непростих умовах, витримуючи часто критику.

Про це заявила сьогодні з трибуни парламенту перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

– Україна виконала свій блок Мінських угод…Жоден з вас тут не приведе ні одного прикладу, коли б в Мінську під час важких переговорів здався хоча б один сантиметр української землі. Як сказав Леонід Кучма, що це дійсно дуже важкі переговори, після яких кілька днів треба відходити. Але їх треба вести для того, щоб звільнити українську землю і українців.

Користуючись нагодою, я хочу подякувати Леоніду Кучмі за те, що він за ці роки робив досить важку роботу в непростих умовах, витримуючи часто критику, – зазначила вона.

У свою чергу, заступник голови фракції Народний фронт Юрій Береза заявив, що саме Мінський формат та Леонід Кучма взяли на себе найбільший удар у вересні 2014 року, коли практично була відсутня українська армія, пише НВ.

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– Тоді не було суцільної лінії оборони і переговори дали достатньо часу для перегрупування військ. Росіяни ж зі свого боку ставились до Кучми, як до зрадника, – розповів нардеп.

Нагадаємо, 2 жовтня другий президент і представник України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу в Мінську Леонід Кучма подякував колегам за спільну роботу і підвів підсумки своєї діяльності.