Штрафні платежі за ненормативні викиди підприємств повинні йти на реалізацію програм щодо зменшення цих викидів.

Про це народний депутат від Опозиційного блоку Сергій Матвієнков заявив під час брифінгу у Верховній Раді.

Він зазначив, що на темі екології часто спекулюють і грають, особливо в передвиборний період, повідомляє портал newsmir.info.

– Я не один рік пропрацював у металургії. Я знаю, що металурги, хіміки, рударі переживають за екологію не менше, аніж люди, що не працюють на цих підприємствах, тому що живуть в тих же містах і дихають тим самим повітрям. І тема екології їх дуже сильно хвилює, – сказав парламентарій.

Політик звернув увагу на неефективну систему розподілу екологічних штрафних платежів.

– Є джерела забруднення навколишнього середовища. Є ненормативні викиди. І є штрафні платежі за ці ненормативні викиди. Підприємства сплачують за те, що вони завдають шкоди екології. Ці кошти розподіляються наступним чином: 25% залишаються в місті і йдуть безпосередньо на виконання міських програм, 30% іде в область, а 45% йдуть до центрального бюджету. Тобто, чим далі від труби, тим більше грошей.

– Виникає парадоксальна ситуація: чим більше димить місто, тим більше грошей отримують область і центр. І чим більше підприємство димить, тим більше платить і тим менше зацікавленості центру в тому, щоб воно менше диміло. Як використовуються гроші, які йдуть в центральний бюджет? Сьогодні існує близько 600 всіляких програм, але всі вони дрібні: десь висадити дерева, десь осушити болота, десь провести берегоукріплювальні роботи. Безсумнівно, це потрібні речі, але вони глобально не вирішують проблему екології, – зазначив Сергій Матвієнков.

– Ми неодноразово намагалися розірвати цю порочну систему, постійно вносили законопроекти, які передбачають її зміну. На жаль, жоден з них не був прийнятий і серйозно не розглядався. На цю тему було подано 44 законопроекти: 5 відхилили, 15 поховали на рівні комітету, інші знаходяться десь в комітеті, – підкреслив опозиціонер.

Народний депутат розповів про пропозиції щодо зміни існуючої системи.

– Є підприємство, забруднююче навколишнє середовище – розробляємо комплексну програму щодо зменшення викидів. Грошы, які сплачуються цим підприємством, безпосередньо йдуть на виконання програми. І якщо показники, закладені в програмі, не виконуються, або кошти використовуються не за призначенням, то підприємство платить штраф – наприклад, від 1 грн. до 3 грн., – зазначив він.

– Наприклад, в Маріуполі комбінат ім. Ілліча і Азовсталь за 2017 рік заплатили в екологічний фонд 140 млн грн. Ці гроші могли б піти, наприклад, на нову газоочистку конвертерного цеху. Або підбункерного приміщення двох доменних печей – це близько 280 млн грн., тобто за два роки можна було б вирішити проблему викидів двох печей доменного цеху. Однак уряд ніяк не хоче повернутися обличчям до проблеми, – підкреслив парламентарій.

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– Я хочу звернутися до уряду – давайте закінчувати такі ігри. Якщо ми говоримо про децентралізацію, то давайте до кінця йти по її шляху. Віддайте екологічні гроші підприємствам, щоб вони займалися екологією. І давайте не зіштовхувати людей лобами на цій темі. Якщо ми хочемо вирішувати проблему екології – то давайте її вирішувати, – резюмував Сергій Матвієнков.

До слова, у Держприкордонслужбі повідомили про виявлення шкідливих хімічних речовин у повітрі уздовж адміністративного кордону з анексованим Кримом.