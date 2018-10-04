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Матвієнков пропонує направляти штрафи за наднормативні викиди підприємств

Штрафні платежі за ненормативні викиди підприємств повинні йти на реалізацію програм щодо зменшення цих викидів.

Про це народний депутат від Опозиційного блоку Сергій Матвієнков заявив під час брифінгу у Верховній Раді.

Він зазначив, що на темі екології часто спекулюють і грають, особливо в передвиборний період, повідомляє портал newsmir.info.

– Я не один рік пропрацював у металургії. Я знаю, що металурги, хіміки, рударі переживають за екологію не менше, аніж люди, що не працюють на цих підприємствах, тому що живуть в тих же містах і дихають тим самим повітрям. І тема екології їх дуже сильно хвилює, – сказав парламентарій.

Політик звернув увагу на неефективну систему розподілу екологічних штрафних платежів.

– Є джерела забруднення навколишнього середовища. Є ненормативні викиди. І є штрафні платежі за ці ненормативні викиди. Підприємства сплачують за те, що вони завдають шкоди екології. Ці кошти розподіляються наступним чином: 25% залишаються в місті і йдуть безпосередньо на виконання міських програм, 30% іде в область, а 45% йдуть до центрального бюджету. Тобто, чим далі від труби, тим більше грошей.

– Виникає парадоксальна ситуація: чим більше димить місто, тим більше грошей отримують область і центр. І чим більше підприємство димить, тим більше платить і тим менше зацікавленості центру в тому, щоб воно менше диміло. Як використовуються гроші, які йдуть в центральний бюджет? Сьогодні існує близько 600 всіляких програм, але всі вони дрібні: десь висадити дерева, десь осушити болота, десь провести берегоукріплювальні роботи. Безсумнівно, це потрібні речі, але вони глобально не вирішують проблему екології, – зазначив Сергій Матвієнков.

– Ми неодноразово намагалися розірвати цю порочну систему, постійно вносили законопроекти, які передбачають її зміну. На жаль, жоден з них не був прийнятий і серйозно не розглядався. На цю тему було подано 44 законопроекти: 5 відхилили, 15 поховали на рівні комітету, інші знаходяться десь в комітеті, – підкреслив опозиціонер.

Народний депутат розповів про пропозиції щодо зміни існуючої системи.

– Є підприємство, забруднююче навколишнє середовище – розробляємо комплексну програму щодо зменшення викидів. Грошы, які сплачуються цим підприємством, безпосередньо йдуть на виконання програми. І якщо показники, закладені в програмі, не виконуються, або кошти використовуються не за призначенням, то підприємство платить штраф – наприклад, від 1 грн. до 3 грн., – зазначив він.

– Наприклад, в Маріуполі комбінат ім. Ілліча і Азовсталь за 2017 рік заплатили в екологічний фонд 140 млн грн. Ці гроші могли б піти, наприклад, на нову газоочистку конвертерного цеху. Або підбункерного приміщення двох доменних печей – це близько 280 млн грн., тобто за два роки можна було б вирішити проблему викидів двох печей доменного цеху. Однак уряд ніяк не хоче повернутися обличчям до проблеми, – підкреслив парламентарій.

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– Я хочу звернутися до уряду – давайте закінчувати такі ігри. Якщо ми говоримо про децентралізацію, то давайте до кінця йти по її шляху. Віддайте екологічні гроші підприємствам, щоб вони займалися екологією. І давайте не зіштовхувати людей лобами на цій темі. Якщо ми хочемо вирішувати проблему екології – то давайте її вирішувати, – резюмував Сергій Матвієнков.

До слова, у Держприкордонслужбі повідомили про виявлення шкідливих хімічних речовин у повітрі уздовж адміністративного кордону з анексованим Кримом.

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