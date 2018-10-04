У вихідні, 6-7 жовтня, в Україну прийде справжнє бабине літо.

Теплу і сонячну погоду на вихідні прогнозують в Укргідрометцентрі.

У суботу, 6 жовтня, температура повітря майже на всій території України становитиме +18, сухо буде скрізь.

На градус вище – у деяких регіонах на заході, у Івано-Франківській області +20.

У Києві без опадів, вночі 3-5, а вдень 16-18 градусів тепла.

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На неділю, 7 жовтня, синоптики також обіцяють скрізь сонце.

Температура повітря майже не зміниться.

На Закарпатті +20, на заході та півдні +19, у північних та східних областях – до +17.

У столиці сухо, вночі 6-8, вдень до +18 градусів.

Нагадаємо, 24 вересня на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг.