Верховна Рада рекомендує РНБО ввести санкції щодо компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну постанову (№9157) підтримали 229 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Згідно з додатком до постанови, санкції повинні торкнутися ТОВ Аріадна ТВ, ТОВ новий формат ТВ, ТОВ ТВ Вибір, ТОВ Телерадіокомпанія 112-ТВ, ТОВ Лідер ТВ, ТОВ Партнер ТВ і ТОВ Новини 24 години.

Згідно з інформацією на сайті телеканалів, остання в даному переліку компанія – ТОВ Новини 24 години – вказана в структурі власності каналу NewsOne, інші 6 юридичних осіб вказані в структурі власності телеканалу 112 Україна.

Згідно з рішенням парламенту, мають бути анульовані та припинені Ліцензії та інші дозволи, які необхідні для здійснення діяльності зазначених юросіб, має бути заборона на використання ними радіочастотного ресурсу України.

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Санкції повинні передбачати блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що йому належить, запобігти виведенню капіталів за межі України, припинити виконання економічних і фінансових зобов’язань.

Крім того, санкції повинні включати заборону на операції щодо цінних паперів емітентами яких є зазначені юридичні особи, на видачу дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави.

В той же час народні депутати виступають за припинення видачі дозволу, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей, а також обмеження видачі готівкових коштів за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави.

Група народних депутатів зареєструвала цю постанову і санкції проти двох телеканалів у відповідь на петицію про Припинення антиукраїнської діяльності телеканалу 112 Україна і NewsOne на сайті парламенту. Вона набрала майже 26 тис. голосів замість 10тис мінімально необхідних.

Як зазначив народний депутат України Іван Винник (фракція Блок Петра Порошенка) парламент звертається до РНБО застосувати персональні економічні обмежувальні санкції у зв’язку з діяльністю окремих товариств з обмеженою відповідальністю, які є власниками телевізійних емблем 112 каналу Україна № і каналу NewsOne.

До слова, в 2016 році ЗМІ повідомили, що власник телеканалу 112 Україна Андрій Подщіпков заявив про “політичний тиск” і попросив притулку в Бельгії.

Фото: УНІАН.