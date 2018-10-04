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РФ переселяє до Криму десятки тисяч росіян

Росія переселяє до окупованого Криму десятки тисяч росіян, аби витіснити проукраїнське населення півострова.

Крим під російською окупацією йде в нікуди, заявив глава МЗС України Павло Клімкін на прес-конференції з міністром закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки Мірославом Лайчаком, пише УНІАН.

За його словами, наразі на півострові створена ситуація, коли будь-кого можуть заарештувати вдень чи вночі, а люди побоюються розмовляти один з одним просто на вулицях.

– Росія почала масове переселення з своїх регіонів до Криму, щоби витіснити всіх тих, хто мріє про звільнення Криму.

Мова йде про переселення десятків тисяч людей, – наголосив Клімкін.

Міністр також додав, що “економіка Криму не має жодних шансів під сьогоднішніми санкціями”, а вони будуть збережені, і остання Кримська декларація з боку США це чітко показує.

Читайте: Україна точно поверне Крим – глава МЗС Латвії

Клімкін також наголосив, що Росія не може розв’язувати екологічні проблеми на окупованому півострові, створюючи там “екологічну катастрофу”.

– Шлях Криму під російською окупацією – це шлях постійного занепаду.

І ми це бачимо, тому Крим обов’язково повернеться до України, – додав глава МЗС.

До слова, МЗС України має обґрунтовані підозри, що в Криму може бути ядерна зброя чи інфраструктура для неї.

Фото: Шмаков Валерій/УНІАН

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