Росія переселяє до окупованого Криму десятки тисяч росіян, аби витіснити проукраїнське населення півострова.
Крим під російською окупацією йде в нікуди, заявив глава МЗС України Павло Клімкін на прес-конференції з міністром закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки Мірославом Лайчаком, пише УНІАН.
За його словами, наразі на півострові створена ситуація, коли будь-кого можуть заарештувати вдень чи вночі, а люди побоюються розмовляти один з одним просто на вулицях.
– Росія почала масове переселення з своїх регіонів до Криму, щоби витіснити всіх тих, хто мріє про звільнення Криму.
Мова йде про переселення десятків тисяч людей, – наголосив Клімкін.
Міністр також додав, що “економіка Криму не має жодних шансів під сьогоднішніми санкціями”, а вони будуть збережені, і остання Кримська декларація з боку США це чітко показує.
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Клімкін також наголосив, що Росія не може розв’язувати екологічні проблеми на окупованому півострові, створюючи там “екологічну катастрофу”.
– Шлях Криму під російською окупацією – це шлях постійного занепаду.
І ми це бачимо, тому Крим обов’язково повернеться до України, – додав глава МЗС.
До слова, МЗС України має обґрунтовані підозри, що в Криму може бути ядерна зброя чи інфраструктура для неї.
Фото: Шмаков Валерій/УНІАН