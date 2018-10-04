Підвищення тарифу компанії Укргідроенерго на відпуск електроенергії може фактично знищити вугільну галузь.

Про це сказав Руслан Богданов, радник Федерації роботодавців паливо-енергетичного комплексу України, коментуючи громадські слухання в НКРЕКП про перегляд тарифу та збільшення фінансування інвестиційної програми на поточний рік для Укргідроенерго.

– Внесення змін до інвестиційної програми Укргідроенерго на 2018 рік без перегляду ОРЦ – це пряма загроза енергетичної ситуації в нашій країні в період осінньо-зимового періоду. Збільшення інвестицій для Укргідро – це зменшення коштів для теплової генерації, для українських шахтарів, – сказав Богданов.

За його словами, дефіцит коштів компаній теплової генерації автоматично призводить до неможливості в повному обсязі розрахуватися за вугільну продукцію та втрати української вугледобувної промисловості.

Також він повідомив, що загальна втрата виручки ТЕС відіб’ється і на співпраці з державними шахтами. Так, борги перед державними шахтами складуть 132 млн гривень шахти Львівсько-Волинського басейну – 30 млн, державні шахти на Донбасі – 102 млн гривень.

– Ви забираєте не просто у теплової генерації, ви забираєте у шахтарів. У людей, які під землею в важких умовах добувають чорне золото. Це рішення фактично може вбити вугільну галузь. Зараз, коли всі говорять про необхідність зниження залежності від імпортного вугілля, ви своїм рішенням навпаки робите все можливе, щоб не давати грошей шахтам і збільшити залежність. Не треба дестабілізувати енергетичний і вугільний ринки напередодні зимового періоду, – заявив Богданов.

Як раніше повідомлялося, сьогодні відбулися громадські слухання в НКРЕКУ про перегляд тарифу та збільшення фінансування інвестиційної програми на поточний рік для Укргідроенерго. За підсумками слухань Комісія не підтримала інвестпрограму і звернулася до керівництва Укргідроенерго з проханням надати детальні документи щодо спірних статей. Відзначається, що проект рішення НКРЕКУ щодо нового тарифу Укргідроенерго та інвестиційної програми на 2018 рік компанії буде оприлюднений до 16 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, в ЗМІ відзначають, що Укргідроенерго залишається найрентабельнішим видом генерації електроенергії. Зокрема, тариф ГЕС забезпечує рентабельність Укргідроенерго на рівні до 50%. Зате фактичні обсяги інвестицій стабільно не дотягують до планових. Зокрема, в 2015 році компанія профінансувала лише 85% від запланованих вкладень, в 2016-м – 78%, а в минулому році – лише 60%.