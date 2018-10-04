Формат Мінських переговорів щодо Донбасу спрацював як фактор стримування, а переговорне мистецтво другого президента Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі дало час Україні для нарощування м’язів.

Про це пише в Деловой столице політичний оглядач Сергій Ільченко.

– Майданчик у Мінську успішно спрацював як фактор стримування. Він дав Україні час реорганізувати армію, заручитися підтримкою у світі і навести хоча б відносний – але, безсумнівно, набагато кращий, вупорівнянні з 2014 роком, – порядок у себе в тилах, – зазначив він.

На його думку, “переговорне мистецтво Кучми подарувало нам кілька років, необхідних для нарощування реальних м’язів” для боротьби з агресією Росії.

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Нагадаємо, 2 жовтня другий президент і представник України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу в Мінську Леонід Кучма подякував колегам за спільну роботу і підвів підсумки своєї діяльності.