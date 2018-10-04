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Росія більше нічого не здобуде в Україні – Волкер

Всі спроби Росії просунутися вперед будуть занадто дорогими. Вона більше нічого не здобуде в Україні.

Курт Волкер

Можлива спроба захопити нові території в Україні обернеться для Росії великими втратами, заявив в інтерв’ю УНІАН спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

– Я думаю, що дуже важливо чітко дати зрозуміти, що Росія більше нічого не здобуде в Україні.

Ми сподіваємося стримати нову агресію, і продемонструвати, що поточна агресія лише обертається витратами для Росії, – наголосив Волкер.

Він зауважив, що завдяки власним зусиллям українські військові сьогодні є “значно кращими, аніж вони були у 2014 році”.

– І вони вже будуть створювати для Росії умови, коли доведеться сплачувати додаткову ціну.

Росія не здатна заперечувати свою відповідальність, якби вона розпочала нову агресію цього разу, – сказав Волкер.

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Він також нагадав про допомогу західних союзників, які підтримують Україну в галузі безпеки та оборони.

– США та інші країни надали підтримку Україні, в тому числі, для прикладу, протитанкові ракетні комплекси й системи з боротьби зі снайперським вогнем, залучили технічних радників, організували підготовку.

Таким чином, українські військові краще оснащені та краще здатні реагувати на російську агресію, і вона також дорого обійдеться Росії, – наголосив Волкер.

Він переконаний, Україна може стримувати агресивні дії РФ, а втрати, які Росія понесе через можливе посилення агресії, не варті того, щоби її чинити.

– Це не означає, що вони збираються піти (з України. – Ред.), і це не означає, що Україна здатна повернути територію з військової точки зору. Це не так.

Ніхто не збирається завдати поразки Росії. Але я думаю, що також для Росії буде занадто дорого спробувати просунутися вперед, – підсумував Волкер.

До слова, Курт Волкер також розповів, для чого Росії “народні республіки” на Донбасі.

Фото: УНІАН

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